

История пирога: Рассказывают, что, когда после своего полета в космос Гагарин приехал в Польшу, его там угостили этим пирогом. Гагарин был в таком восторге, что с тех пор в Польше этот пирог называют "Пирог Гагарина".

2,5 стак. муки

200 гр масла или маргарина

1 ст. сахара

4 яйца

1,5 ч.л. разрыхлителя или сода — 1 ч. л

3 ст.л. какао

1 брикет киселя полуфабриката- 220гр или картофельный крахмал

варенье или джем - кислый

сахарная пудра (для посыпки)

Шаг 1:

Белки тщательно отделить от желтков, убрать в холодильник. Желтки взбить с 2 ст. л. сахара.

Шаг 2: Добавить размягчённое масло,нарезанное кусочками и снова взбить.

Шаг 3: Всыпать муку, разрыхлитель (пригасить лимонным соком) и вымесить жирненькое тесто.

Шаг 4: Тесто разделить на 3 равные части.

В одну часть всыпать какао и вымесить (шоколадное тесто может рассыпаться в крошку - это нормально).

Завернуть каждую часть в плёнку и убрать в морозилку на полчаса.

Шаг 5: Брикет киселя распотрошить в крошку.

Шаг 6: Охлажденные белки взбить в крепкую пену со щепоткой соли, добавить 5 ст.л. сахара и снова хорошо взбить.

Всыпать кисель и осторожно перемешать.

Шаг 7: Духовку включить 180°С.

Форму смазать маслом или выстелить промасленной бумагой.

1 часть теста натереть на тёрке и распределить в форме.

Шаг 8: Сверху выложить слой варенья.

Поскольку у меня был клюквенный кисель, мне и варенье захотелось в тему, кисленького.

Сварить его пару пустяков - замороженную клюкву высыпать на сковородку, засыпать сахаром, довести до кипения и уварить до загустения,15-20 мин.

Немного остудить и выложить на тесто.

Шаг 9: Далее натереть на тёрке шоколадную часть и распределить на варенье.

Шаг 10: Сверху равномерно разложить взбитые белки.

Шаг 11: Последнюю белую часть натереть на тёрке и выложить сверху.Можно украсить ягодками :)

Шаг 12: Выпекать около часа,до верхней румяности,у меня пеклось больше часа.

Шаг 13: Готовый пирог остудить, вынуть из формы.

Самые стойкие могут подождать 6 часов, но я лично ожидать не стала и попробовала ещё тепленький..

https://magnolia-mybloknot.blogspot.com/2013/05/blog-post_25.html