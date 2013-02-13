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Пирог Гагарина
История пирога: Рассказывают, что, когда после своего полета в космос Гагарин приехал в Польшу, его там угостили этим пирогом. Гагарин был в таком восторге, что с тех пор в Польше этот пирог называют "Пирог Гагарина".
2,5 стак. муки
200 гр масла или маргарина
1 ст. сахара
4 яйца
1,5 ч.л. разрыхлителя или сода — 1 ч. л
3 ст.л. какао
1 брикет киселя полуфабриката- 220гр или картофельный крахмал
варенье или джем - кислый
сахарная пудра (для посыпки)
Шаг 1:
Белки тщательно отделить от желтков, убрать в холодильник. Желтки взбить с 2 ст. л. сахара.
Шаг 2: Добавить размягчённое масло,нарезанное кусочками и снова взбить.
Шаг 3: Всыпать муку, разрыхлитель (пригасить лимонным соком) и вымесить жирненькое тесто.
Шаг 4: Тесто разделить на 3 равные части.
В одну часть всыпать какао и вымесить (шоколадное тесто может рассыпаться в крошку - это нормально).
Завернуть каждую часть в плёнку и убрать в морозилку на полчаса.
Шаг 5: Брикет киселя распотрошить в крошку.
Шаг 6: Охлажденные белки взбить в крепкую пену со щепоткой соли, добавить 5 ст.л. сахара и снова хорошо взбить.
Всыпать кисель и осторожно перемешать.
Шаг 7: Духовку включить 180°С.
Форму смазать маслом или выстелить промасленной бумагой.
1 часть теста натереть на тёрке и распределить в форме.
Шаг 8: Сверху выложить слой варенья.
Поскольку у меня был клюквенный кисель, мне и варенье захотелось в тему, кисленького.
Сварить его пару пустяков - замороженную клюкву высыпать на сковородку, засыпать сахаром, довести до кипения и уварить до загустения,15-20 мин.
Немного остудить и выложить на тесто.
Шаг 9: Далее натереть на тёрке шоколадную часть и распределить на варенье.
Шаг 10: Сверху равномерно разложить взбитые белки.
Шаг 11: Последнюю белую часть натереть на тёрке и выложить сверху.Можно украсить ягодками :)
Шаг 12: Выпекать около часа,до верхней румяности,у меня пеклось больше часа.
Шаг 13: Готовый пирог остудить, вынуть из формы.
Самые стойкие могут подождать 6 часов, но я лично ожидать не стала и попробовала ещё тепленький..
https://magnolia-mybloknot.blogspot.com/2013/05/blog-post_25.html
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|кулинария/выпечка сладкая
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