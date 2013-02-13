Записи Друзья Комментарии
Радуга Подруга
Аватар Радуга_Подруга

 -Рубрики

 -Цитатник

Художник Тур Наталья Геннадьевна - (0)

Художник Тур Наталья Геннадьевна   ...

Последний шмель - (0)

Последний шмель   Черный барх...

Рассвет - (0)

Рассвет   ...

Мир — бездна бездн - (0)

Мир — бездна бездн   Мир — бездна бездн.  И кажды...

Молчание - (0)

Молчание Как часто выразить любовь мою...

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Радуга_Подруга

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 13.02.2013
Записей: 11992
Комментариев: 3111
Написано: 18863


Пирог Гагарина

Суббота, 31 Августа 2024 г. 05:22 + в цитатник


История пирога: Рассказывают, что, когда после своего полета в космос Гагарин приехал в Польшу, его там угостили этим пирогом. Гагарин был в таком восторге, что с тех пор в Польше этот пирог называют "Пирог Гагарина".
2,5 стак. муки
200 гр масла или маргарина
1 ст. сахара
4 яйца
1,5 ч.л. разрыхлителя  или  сода — 1 ч. л
3 ст.л. какао
1 брикет киселя полуфабриката- 220гр  или  картофельный крахмал
варенье или джем - кислый
сахарная пудра (для посыпки)

Шаг 1:
Белки тщательно отделить от желтков, убрать в холодильник. Желтки взбить с 2 ст. л. сахара.
Шаг 2:   Добавить размягчённое масло,нарезанное кусочками и снова взбить.

Шаг 3:   Всыпать муку, разрыхлитель (пригасить лимонным соком) и вымесить жирненькое тесто.

Шаг 4:   Тесто разделить на 3 равные части.

В одну часть всыпать какао и вымесить (шоколадное тесто может рассыпаться в крошку - это нормально).
Завернуть каждую часть в плёнку и убрать в морозилку на полчаса.

Шаг 5:   Брикет киселя распотрошить в крошку.

Шаг 6:   Охлажденные белки взбить в крепкую пену со щепоткой соли, добавить 5 ст.л. сахара и снова хорошо взбить.

Всыпать кисель и осторожно перемешать.

Шаг 7:   Духовку включить 180°С.

Форму смазать маслом или выстелить промасленной бумагой.
1 часть теста натереть на тёрке и распределить в форме.

Шаг 8:   Сверху выложить слой варенья.

Поскольку у меня был клюквенный кисель, мне и варенье захотелось в тему, кисленького.
Сварить его пару пустяков - замороженную клюкву высыпать на сковородку, засыпать сахаром, довести до кипения и уварить до загустения,15-20 мин.
Немного остудить и выложить на тесто.

Шаг 9:   Далее натереть на тёрке шоколадную часть и распределить на варенье.

Шаг 10:   Сверху равномерно разложить взбитые белки.

Шаг 11:   Последнюю белую часть натереть на тёрке и выложить сверху.Можно украсить ягодками :)

Шаг 12:   Выпекать около часа,до верхней румяности,у меня пеклось больше часа.

Шаг 13:   Готовый пирог остудить, вынуть из формы.

Самые стойкие могут подождать 6 часов, но я лично ожидать не стала и попробовала ещё тепленький..

https://magnolia-mybloknot.blogspot.com/2013/05/blog-post_25.html

 

Рубрики:  кулинария/выпечка сладкая
Метки:  

Процитировано 6 раз
Понравилось: 5 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте