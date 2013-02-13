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Пирог с яблоками, начиненными кремом

Пятница, 30 Августа 2024 г. 07:14 + в цитатник

Доступные ингредиенты в сезон яблок подтолкнули меня к тому, чтобы побыстрее приготовить этот пирог.
Именно то, что яблоки начинялись кремом, показалось мне очень неожиданным и интересным.


стакан 200 мл

- 3 яйца
- 1 ст сахара
- 1,5 ст кефира или молока
- 1,5 ст подсолнечного масла
- 2 ст муки
- 1,5 ч.л разрыхлителя
- 1,5 ч.л ванилина
- 4 яблока или 6 маленьких
- корица

Для начинки в яблоки:
- 2 ст молока
- 2 ст.л муки
- сахар по вкусу
- 1 яйцо
- ванилин

1) Яблоки моем, чистим от кожуры и аккуратно (можно с помощью чайной ложки) вынимаем середину. яблочную мякоть, режем и оставляем в сторону. Еще пригодится.

2) Яйца смешиваем с сахаром и ванилином, кефиром или молоком (я использовала йогурт), подсолнечное масло вливаем, перемешиваем...
Муку просеиваем с разрыхлителем, добавляем щепотку корицы. Вмешиваем в жидкие составляющие. В конце добавляем щепотку корицы.

3) Форму для выпечки смазываем маслом, устанавливаем туда наши яблоки и заливаем между яблоками тесто.

4) Выпекаем в горячей духовке при 180-190 С до готовности теста.Примерно 35-45 минут.

Советую использовать форму побольше, чтобы слой теста не был таким высоким.Оно легче пропечется.

Пока печется пирог готовим крем.
Смешиваем яйца, молоко, муку, сахар, ванилин...
Ставим на огонь и постоянно помешивая доводим до кипения. Варим 2-3 минуты на малом огне и выключаем.

5) Залить в яблоки готовый крем. Можно посыпать измельченными фисташками или кокосовой стружкой.

Рубрики:  кулинария/выпечка сладкая
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