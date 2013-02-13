2-3 шт яйцо

100 гр сыр плавленый

100-150 гр морковь по-корейски

100-150 гр Ветчина

1-2 ст л сметана 15%

0.5 ч л горчица зернистая

Соль по вкусу



Яйца отвариваем вкрутую.

Берем тарелку, в которой будем подавать салат на стол. Салат можно уложить с помощью формы, а потом убрать ее, подняв вверх. Получается очень красивая подача! Можно без формы укладывать салат слоями. Это на свое усмотрение.

Смешиваем сметану с зернистой горчицей, солью и перемешиваем. Получилась заправка.

Первым слоем идет яйцо. Натираем яйца на мелкой терке прямо в форму. Смазываем заправкой.

Следующий слой выкладываем нарезанную тонюсенькой соломкой или кубиками ветчину. Вновь делаем слой заправки.

Следующий слой идет плавленый сыр. Натираем сыр прямо над салатом на мелкой терке и равномерно разравниваем. Этот слой заправкой уже не покрываем.

Сверху на плавленый сыр кладем морковь по-корейски и украшаем любимой зеленью.

Готово!