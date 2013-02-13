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Создан: 13.02.2013
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Комментариев: 3111
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Салат с ветчиной, яйцом, плавленым сыром и морковью по-корейски

Среда, 28 Августа 2024 г. 06:57 + в цитатник

2-3 шт яйцо
100 гр сыр плавленый
100-150 гр морковь по-корейски
100-150 гр Ветчина
1-2 ст л сметана 15%
0.5 ч л горчица зернистая
Соль по вкусу

Яйца отвариваем вкрутую.

Берем тарелку, в которой будем подавать салат на стол. Салат можно уложить с помощью формы, а потом убрать ее, подняв вверх. Получается очень красивая подача! Можно без формы укладывать салат слоями. Это на свое усмотрение.

Смешиваем сметану с зернистой горчицей, солью и перемешиваем. Получилась заправка.

Первым слоем идет яйцо. Натираем яйца на мелкой терке прямо в форму. Смазываем заправкой.

Следующий слой выкладываем нарезанную тонюсенькой соломкой или кубиками ветчину. Вновь делаем слой заправки.

Следующий слой идет плавленый сыр. Натираем сыр прямо над салатом на мелкой терке и равномерно разравниваем. Этот слой заправкой уже не покрываем.

Сверху на плавленый сыр кладем морковь по-корейски и украшаем любимой зеленью.

Готово!

 

Рубрики:  кулинария/салаты
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