

горбуша1 шт

шампиньоны150 г

лук репчатый1 шт

сыр150 г

майонез4 ст.л.

чеснок2 зубчик

сольпо вкусу

перец черный молотыйпо вкусу

масло растительноедля жарки

сок лимонный2 ст.л.

В миску наливаем майонез. В него добавляем сок лимона и измельченный чеснок. Можно по вкусу подсыпать немного соли. Перемешиваем все ингредиенты, затем полученной массой натираем рыбку внутри и снаружи. Оставляем ее мариноваться примерно на полчаса.

А пока подготовим начинку для закладывания в брюшко. Лук надо очистить и порезать, грибы тоже моем, режем на пластинки. Масло в сковороде разогреваем, в него выкладываем овощи и шампиньоны и обжариваем. Когда жареная масса остынет, добавляем соль, перец, тертый сыр. Снова перемешиваем содержимое, чтобы продукты равномерно распределялись в начинке.



Рыбка к тому времени замариновалась. Ее раскладываем на фольгу. Закладываем всю подготовленную начинку в брюшко.



Подготовленный полуфабрикат надо завернуть в фольгу. В таком виде рыбу отправляем в духовку. Она будет запекаться на протяжении 40-50 минут при температуре 180º. Примерно за 10 минут за готовности горбушу надо вынуть. Разворачиваем фольгу, чтобы на поверхности появилась корочка, а лишний сок испарился.



Запеченная горбуша, фаршированная грибами и твердым сыром, уже готова. Ее надо остудить, а потом подаем на стол. Обязательно надо украсить ее, чтобы она выглядела красиво. Приятного аппетита!