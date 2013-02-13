Есть тишина, и мне она внимает... Есть тишина, и мне она внимает. Есть ...Тщетная мечта - (0)
Тщетная мечта Я женской ж...Как выйти из жизненного сценария - (0)
Как выйти из жизненного сценария ...Живопись есть немалая, но вместе теплая, живая беседа души с природою, с Богом - (0)
Живопись есть немалая, но вместе теплая, живая беседа души с природою, с Богом ...Вечер августа собран и тих - (0)
Вечер августа собран и тих ...
|
Горбуша, фаршированная сыром и грибами
горбуша1 шт
шампиньоны150 г
лук репчатый1 шт
сыр150 г
майонез4 ст.л.
чеснок2 зубчик
сольпо вкусу
перец черный молотыйпо вкусу
масло растительноедля жарки
сок лимонный2 ст.л.
В миску наливаем майонез. В него добавляем сок лимона и измельченный чеснок. Можно по вкусу подсыпать немного соли. Перемешиваем все ингредиенты, затем полученной массой натираем рыбку внутри и снаружи. Оставляем ее мариноваться примерно на полчаса.
А пока подготовим начинку для закладывания в брюшко. Лук надо очистить и порезать, грибы тоже моем, режем на пластинки. Масло в сковороде разогреваем, в него выкладываем овощи и шампиньоны и обжариваем. Когда жареная масса остынет, добавляем соль, перец, тертый сыр. Снова перемешиваем содержимое, чтобы продукты равномерно распределялись в начинке.
Рыбка к тому времени замариновалась. Ее раскладываем на фольгу. Закладываем всю подготовленную начинку в брюшко.
Подготовленный полуфабрикат надо завернуть в фольгу. В таком виде рыбу отправляем в духовку. Она будет запекаться на протяжении 40-50 минут при температуре 180º. Примерно за 10 минут за готовности горбушу надо вынуть. Разворачиваем фольгу, чтобы на поверхности появилась корочка, а лишний сок испарился.
Запеченная горбуша, фаршированная грибами и твердым сыром, уже готова. Ее надо остудить, а потом подаем на стол. Обязательно надо украсить ее, чтобы она выглядела красиво. Приятного аппетита!
|Рубрики:
|кулинария/вторые блюда
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]