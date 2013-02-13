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Горбуша, фаршированная сыром и грибами

Среда, 14 Августа 2024 г. 05:45 + в цитатник


горбуша1 шт
шампиньоны150 г
лук репчатый1 шт
сыр150 г
майонез4 ст.л.
чеснок2 зубчик
сольпо вкусу
перец черный молотыйпо вкусу
масло растительноедля жарки
сок лимонный2 ст.л.

В миску наливаем майонез. В него добавляем сок лимона и измельченный чеснок. Можно по вкусу подсыпать немного соли. Перемешиваем все ингредиенты, затем полученной массой натираем рыбку внутри и снаружи. Оставляем ее мариноваться примерно на полчаса.

А пока подготовим начинку для закладывания в брюшко. Лук надо очистить и порезать, грибы тоже моем, режем на пластинки. Масло в сковороде разогреваем, в него выкладываем овощи и шампиньоны и обжариваем. Когда жареная масса остынет, добавляем соль, перец, тертый сыр. Снова перемешиваем содержимое, чтобы продукты равномерно распределялись в начинке.

Рыбка к тому времени замариновалась. Ее раскладываем на фольгу. Закладываем всю подготовленную начинку в брюшко.

Подготовленный полуфабрикат надо завернуть в фольгу. В таком виде рыбу отправляем в духовку. Она будет запекаться на протяжении 40-50 минут при температуре 180º. Примерно за 10 минут за готовности горбушу надо вынуть. Разворачиваем фольгу, чтобы на поверхности появилась корочка, а лишний сок испарился.

Запеченная горбуша, фаршированная грибами и твердым сыром, уже готова. Ее надо остудить, а потом подаем на стол. Обязательно надо украсить ее, чтобы она выглядела красиво. Приятного аппетита!

Рубрики:  кулинария/вторые блюда
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