Среди быстрых, вкусных и одновременно полезных рецептов лосось с брокколи занимает одно из ведущих мест. Это блюдо получается таким вкусным и красивым, что вполне может украсить праздничный стол.

Ингредиенты:

(4 порции)

400-500 гр. лосося, семги или радужной форели

1 капуста брокколи (500 гр.)

растительное масло

1 ст.л. муки с горкой

1 ч.л. соли

1 ч.л. сахара

1/3 ч.л. молотого черного перца

0,5 литра сливок или молока



Чем мне нравится это блюдо, что для него подойдет любая красная рыба, будь то лосось, семга или радужная форель. Более того, совсем не обязательно покупать дорогое филе, прекрасно подойдут кусочки с хвостовой части или обрезки лосося, которые продаются сравнительно недорого. Это позволяет удешевить блюдо без снижения вкусовых качеств. Конечно, сама рыба (неважно в виде филе или кусочков) должна быть свежей.

Берем капусту брокколи среднего размера, ополаскиваем, разделяем на довольно крупные соцветия.



Соцветия брокколи отвариваем в подсоленной воде, ориентировочное время 5-7 минут. Не нужно варить, пока брокколи не пожелтеет, как только ножки соцветий станут мягкими, откидываем брокколи на дуршлаг.



Кстати, пока варится капуста, поставим готовиться рис или картофель на гарнир.

Лосось режем на небольшие кусочки, если попадаются кости, удаляем их.

Чистую сковороду ставим на огонь, наливаем немного растительного масла. Когда сковорода как следует разогреется, слегка обжариваем кусочки лосося, буквально пару минут.

Пока рыба жарится, быстренько смешаем ингредиенты для сливочного соуса. Для этого в большую чашку или мисочку насыпаем ложку муки с хорошей горкой, соль, сахар и перец. Перемешиваем, чтобы смешались все ингредиенты, а затем, помешивая, вливаем сливки или молоко (холодное или комнатной температуры).



Со сливками, конечно же, лосось с брокколи получается более нежным и вкусным. С молоком тоже будет неплохо и, что немаловажно, менее калорийно, ведь красная рыба и сама по себе содержит довольно много весьма полезных жиров омега3.

К слегка обжаренному лососю добавляем проваренные соцветия брокколи и заливаем все это молочной смесью.

Аккуратно помешивая, чтобы кусочки рыбы не распались, доводим соус до кипения. Как только соус закипит, уменьшаем огонь до минимального. Продолжая слегка помешивать, варим красную рыбу с брокколи до загустения соуса, примерно 3-4 минуты. Обязательно пробуем соус на соль и специи.

Долго варить не нужно, ведь и лосось, и брокколи уже готовы, нам нужно, чтобы соус загустел и одновременно взял вкус и аромат лосося. Вот и все, королевское блюдо лосось с брокколи под сливочным соусом готов!



Подаем блюдо теплым, в качестве гарнира идеально подойдет отварной рис или картофель.