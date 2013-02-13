Есть тишина, и мне она внимает... Есть тишина, и мне она внимает. Есть ...

Тщетная мечта Я женской ж...

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Живопись есть немалая, но вместе теплая, живая беседа души с природою, с Богом ...

Вечер августа собран и тих ...