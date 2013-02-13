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Салат "Ласточкино гнездо"

Вторник, 13 Августа 2024 г. 07:24 + в цитатник

Майонез 200гр
Чеснок 2зубч.
Творог (или 4) 3стол.л. -при желании можно заменить на фету, брынзу, адыгейский сыр и т.п.
Морковь 3шт.
Свекла 3шт.
Яйца 4шт.
Перепелиные яйца (по желанию для украшения) 4шт.
Огурцы 2шт.
Соль по вкусу
Картошка 3шт.
Зелёный лук

Овощи и яйца отварить.

Нарезать мелко: вареные овощи, огурцы, яйца, лук.

Чеснок мелко порубить.

Все смешать, посолить, заправить майонезом.

Салат выложить на блюдо, сверху посыпать творогом.

В центре можно положить перепелиные яйца, но это по вкусу.

Рубрики:  кулинария/салаты
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