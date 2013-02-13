Есть тишина, и мне она внимает... Есть тишина, и мне она внимает. Есть ...Тщетная мечта - (0)
Тщетная мечта Я женской ж...Как выйти из жизненного сценария - (0)
Как выйти из жизненного сценария ...Живопись есть немалая, но вместе теплая, живая беседа души с природою, с Богом - (0)
Живопись есть немалая, но вместе теплая, живая беседа души с природою, с Богом ...Вечер августа собран и тих - (0)
Вечер августа собран и тих ...
|
Салат "Ласточкино гнездо"
Майонез 200гр
Чеснок 2зубч.
Творог (или 4) 3стол.л. -при желании можно заменить на фету, брынзу, адыгейский сыр и т.п.
Морковь 3шт.
Свекла 3шт.
Яйца 4шт.
Перепелиные яйца (по желанию для украшения) 4шт.
Огурцы 2шт.
Соль по вкусу
Картошка 3шт.
Зелёный лук
Овощи и яйца отварить.
Нарезать мелко: вареные овощи, огурцы, яйца, лук.
Чеснок мелко порубить.
Все смешать, посолить, заправить майонезом.
Салат выложить на блюдо, сверху посыпать творогом.
В центре можно положить перепелиные яйца, но это по вкусу.
|Рубрики:
|кулинария/салаты
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]