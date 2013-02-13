





Галета с дыней и лимоном.Самый простой рецепт самого вкусного пирога.

Фруктовая галета - это необыкновенное сочетания дыни и лимона.

продукты:

мука 200 г

масло сливочное или маргарин 100 г

сахар 1 ст.л.

соль щепотка

вода холодная 3-4 ст.л.

дыня 250-300 г

лимон 0,5 шт.

сахар 3 ст.л.

крахмал кукурузный 2 ст.л. без горки

кунжут