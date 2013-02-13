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ГАЛЕТА Лимонная с дыней. Быстро и Нереально Вкусно

Воскресенье, 04 Августа 2024 г. 05:18 + в цитатник



Галета с дыней и лимоном.Самый простой рецепт самого вкусного пирога.
Фруктовая галета - это необыкновенное сочетания дыни и лимона.

продукты:
мука 200 г
масло сливочное или маргарин 100 г
сахар 1 ст.л.
соль щепотка
вода холодная 3-4 ст.л.

дыня 250-300 г
лимон 0,5 шт.
сахар 3 ст.л.
крахмал кукурузный 2 ст.л. без горки
кунжут

Рубрики:  кулинария/выпечка сладкая
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Процитировано 8 раз
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