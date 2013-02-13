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Запеченный Нежный Торт-Салат!
РЕЦЕПТ 🗒 :
Печень куриная 500 г
Лук 2 шт
Морковь 2 шт
Огурцы соленые 2 шт
Яйца 3 шт
Сыр 150 г
Майонез 150 г
Перец, соль по вкусу
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|кулинария/салаты
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