Видео рецепт. Картофельные рулетики с куриным мясом... 5 картофелин. 3 яйца. 2 красных перца ...ВКУСНОЕ ЖАРКОЕ! СОЧНЫЕ КУРИНЫЕ БЕДРЫШКИ С ЯБЛОКАМИ - (0)
ВКУСНОЕ ЖАРКОЕ! СОЧНЫЕ КУРИНЫЕ БЕДРЫШКИ С ЯБЛОКАМИ — 2 картофеля, очищенный и нарезанный кубика...Сыр Маскарпоне в домашних условиях. Все очень просто! - (0)
Сыр Маскарпоне в домашних условиях. Все очень просто! молоко 3.8% жирности.......................Аллилуйя любви - (0)
Аллилуйя любви На сцене Мос...Душа, душа, которая всецело одной заветной отдалась любви... - (0)
Душа, душа, которая всецело одной заветной отдалась любви... ...
|
Картофельные вафли или ДРАНИКИ В ВАФЕЛЬНИЦЕ.
Мука пшеничная 180-250 г.
Картофель 1 кг.
Кабачок 350 г
Морковь 150 г.
Укроп 30 г.
Соль по вкусу
Перец чёрный молотый по вкусу
Приправа к блюдам из картофеля
Растительное масло несколько ст. ложек
|Рубрики:
|кулинария/вторые блюда
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]