





Мука пшеничная 180-250 г.

Картофель 1 кг.

Кабачок 350 г

Морковь 150 г.

Укроп 30 г.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Приправа к блюдам из картофеля

Растительное масло несколько ст. ложек