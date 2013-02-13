И что ни день, то новый узелок ...Завет бытия - (0)
Завет бытия Я спросил у свободного Ветра, Что мне сделать, чтоб быть молод...Привить любовь к настоящей музыке можно только самой музыкой - Арам Хачатурян - (0)
Привить любовь к настоящей музыке можно только самой музыкой - Арам Хачатурян Музыка - моя жиз...История одной любви в День семьи, любви и верности - (0)
История одной любви в День семьи, любви и верности ...Ноктюрн до-диез минор... - (0)
Ноктюрн до-диез минор... Фредерик Шопе...
|
САЛАТ из КАБАЧКОВ - идеально к мясу!
Кабачки - 900 +\-
Морковь - 400гр
Перец красный 2шт
Чеснок - 7зуб
Зелень
Соль - 2ст л
Острый перец по вкусу
Уксус 9% - 100мл
Масло растительное - 120мл
Сахар - 1ч л
|Рубрики:
|кулинария/салаты
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]