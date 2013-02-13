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Создан: 13.02.2013
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САЛАТ из КАБАЧКОВ - идеально к мясу!

Понедельник, 08 Июля 2024 г. 04:42 + в цитатник



Кабачки - 900 +\-
Морковь - 400гр
Перец красный 2шт
Чеснок - 7зуб
Зелень
Соль - 2ст л
Острый перец по вкусу
Уксус 9% - 100мл
Масло растительное - 120мл
Сахар - 1ч л

Рубрики:  кулинария/салаты
Метки:  

Процитировано 10 раз
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