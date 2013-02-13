





Ингредиенты:

600 г курицы (голень или бедра)

4 картофелины

1 репчатый лук

150 г моркови

2-3 зубка чеснока

100 г оливок

2 помидора

2 ч. л. соли

50 г растительного масла

2 ч. л. специй для курицы

200 г куриного больона

1,5 ч. л. соли