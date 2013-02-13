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Курица по-пиратски.
Ингредиенты:
600 г курицы (голень или бедра)
4 картофелины
1 репчатый лук
150 г моркови
2-3 зубка чеснока
100 г оливок
2 помидора
2 ч. л. соли
50 г растительного масла
2 ч. л. специй для курицы
200 г куриного больона
1,5 ч. л. соли
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|кулинария/вторые блюда
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