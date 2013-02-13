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Запеканка из лаваша с овощами.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
лист лаваша -150 гр ;
кабачок - 200 гр;
помидоры - 150-200 гр;
болгарский перец - 150 гр;
сыр - 50 гр;
зелень - 20 гр;
яйца - 4 шт;
соль и любимые приправы по вкусу.
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кулинария/меню диабетика
кулинария/выпечка несладкая
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