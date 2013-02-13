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Интересный салатик с необыкновенными вкусовыми нотками
Получается очень интересный салатик. В нем объединились пикантные вкусовые нотки маринованного лука и горчицы в сочетании с жаренным баклажаном. Это просто великолепно!
Ингредиенты:
Баклажан 1 шт
Лук красный 1/2 шт
Яблочный уксус 6% 2 ст.л
Сахар 1 ч.л
Соль 1 ч.л
Базилик сушеный — по вкусу
Яйцо куриное 2 шт
Майонез 2 ст.л
Французская горчица в зернах 1 ч.л
Вода 200 мл
Горчица 1/3 ч.л
Приготовление
1. Первым делом маринуем лук для салата. Я брал среднюю головку салатного лука, нарезал на тонкие полукольца. В небольшую кастрюльку влил 200 мл воды, 2 ст.л. яблочного уксуса (можно взять одну обычного столового уксуса, так как кислотность в нем выше), 1 ч.л. соли. и 1 ч.л. сахара, пару щепоток сушеного базилика. Доводим маринад до кипения и заливаем лук. Накрываем и даем настояться в течении часа.
2. Нарезать баклажаны тонкой соломкой, посолить. Залить водой и отправить на 30-60 минут постоять, чтобы вышла горечь.
3. После указанного времени, отправляем баклажаны жариться на подсолнечном масле.
4. Пока жарятся баклажаны, нарезаем яйца и добавляем половину готовой маринованной луковицы.
5. Добавляем жаренные баклажаны, чайную ложку французской горчицы и пару столовых ложек майонеза. Для усиления вкусу я добавляю еще 1/3 ложки острой горчицы. При необходимости, можно немного подсолить, но лук уже соленый и баклажаны также впитали соль пока стояли в воде.
6. Тщательно все перемешиваем.
7. По желанию, украшаем салат зеленью и любимы специями.
https://yandex.ru/turbo/kulivaric.ru/s/interesnyj-...yknovennymi-vkusovymi-notkami/
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|кулинария/салаты
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