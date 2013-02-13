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Радуга Подруга
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Ноктюрн до-диез минор... Фредерик Шопе...

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БАКЛАЖАНЫ В РУКАВЕ

Четверг, 04 Июля 2024 г. 05:01 + в цитатник



Баклажаны 2-3 шт (600 гр) +1 ч.л соли
Лук репчатый 1-2 шт (200 гр)
Перец красный сладкий 1 шт (200 гр)
Перец жгучий 1 шт (20 гр)
Помидоры 2-3 шт (350 гр)
Чеснок 4 зубчика
Филе куриное ( можно любое мясо) 550 гр
Соль 1 ч.л
Кориандр в зернах ( можно молотый) 1 ч.л
Перец молотый по вкусу
Растительное масло ( любое) 3 ст.л (45 гр)

ЗАПЕКАТЬ В ДУХОВКЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 200 ГРАДУСОВ 50 МИНУТ
РЕЖИМ ДУХОВКИ ВЕРХ- НИЗ
БЕЗ КОНВЕКЦИИ

Рубрики:  кулинария/вторые блюда
Метки:  

Процитировано 12 раз
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