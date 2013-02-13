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БАКЛАЖАНЫ В РУКАВЕ
Баклажаны 2-3 шт (600 гр) +1 ч.л соли
Лук репчатый 1-2 шт (200 гр)
Перец красный сладкий 1 шт (200 гр)
Перец жгучий 1 шт (20 гр)
Помидоры 2-3 шт (350 гр)
Чеснок 4 зубчика
Филе куриное ( можно любое мясо) 550 гр
Соль 1 ч.л
Кориандр в зернах ( можно молотый) 1 ч.л
Перец молотый по вкусу
Растительное масло ( любое) 3 ст.л (45 гр)
ЗАПЕКАТЬ В ДУХОВКЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 200 ГРАДУСОВ 50 МИНУТ
РЕЖИМ ДУХОВКИ ВЕРХ- НИЗ
БЕЗ КОНВЕКЦИИ
|Рубрики:
|кулинария/вторые блюда
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