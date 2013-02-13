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САЛАТ ЗА 5 МИНУТ! Рецепт салата с карпаччо

Среда, 14 Февраля 2024 г. 04:37 + в цитатник



☆ ингредиенты ☆
-карпаччо-250 грамм
-салат-1 пучок
-огурец-1 крупный
-майонез-2 столовые ложки
-помидор -2 штуки
-кунжутные семечки
-укроп

Рубрики:  кулинария/салаты
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Процитировано 5 раз
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