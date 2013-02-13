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Схема "Зимний вечер"                   ...

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Местоименье Я имеет место быть ...

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Салат "СЕТИ ЛЮБВИ"

Воскресенье, 11 Февраля 2024 г. 07:44 + в цитатник



ИНГРЕДИЕНТЫ:
Майонез.
Отварной картофель - 500 гр.
Соль, перец - по вкусу.
Филе сельди малосольной - 300 гр.
Растительное масло - 1 ст.л.
Репчатый лук - 1 шт.
Вареный яйца - 3 шт.
Корейская морковь - 150 гр.
Консервированные маслины.

Рубрики:  кулинария/салаты
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Процитировано 8 раз
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