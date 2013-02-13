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Салат "СЕТИ ЛЮБВИ"
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Майонез.
Отварной картофель - 500 гр.
Соль, перец - по вкусу.
Филе сельди малосольной - 300 гр.
Растительное масло - 1 ст.л.
Репчатый лук - 1 шт.
Вареный яйца - 3 шт.
Корейская морковь - 150 гр.
Консервированные маслины.
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