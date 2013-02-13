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Салат "Башкирский", необычный очень вкусный салат из обычных продуктов
Продукты:
-3-4 картофелины
-1-2 моркови
-1 луковица
-300 гр копченой колбасы,либо отварного мяса
-3-4 зубчика чеснока
-майонез - для заправки
-4 ст.л. уксуса 6% на 1 л.воды
-растительное масло-для жарки
черный молотый перец по вкусу
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|кулинария/салаты
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