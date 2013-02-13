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Салат «Здоровье»

Среда, 31 Января 2024 г. 05:13 + в цитатник

Вареная морковь — 1 шт.;
Соленые огурцы — 4 шт.;
Вареные яйца — 4 шт.;
Фасоль консервированная — 180 г;
Укроп — пучок;
Чеснок — 2 зубчика;
Сметана — 3 ст.л.
Приготовление салата:

Очищаем вареную морковь и нарезаем вместе с солеными огурцами на маленькие кубики. Вареные яйца очищаем и также режем небольшими кусочками.

Выкладываем в салатник морковь, огурцы и яйца. Кладем в салат вареную фасоль. Шинкуем мелко укроп, добавляем в салат.

Натираем на маленькой терке зубчики чеснока, кладем в салат. Заправляем блюдо сметаной, тщательно перемешиваем.

Данный салат не требуется лишний раз солить, так как в блюде есть соленые огурцы.

Сметану в рецепте можно заменить домашним майонезом или греческим йогуртом.

Рубрики:  кулинария/салаты
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