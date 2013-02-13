Запеченная свекла — 400 г;

Отварной картофель — 300 г;

Отварная морковь — 200 г;

Маринованные грибы — 200 г;

Маринованные огурцы — 200 г;

Фасоль — 350 г;

Лук красный — 2 шт.;

Лук зеленый — пучок;

Укроп — пучок;

Соль — ½ ч.л.;

Сахар — щепотка;

Растительное масло — 4 ст.л.;

Уксус — 2 ст.л.

Приготовление винегрета:

Нарезаем маленькими кубиками репчатый лук, заливаем его кипятком, вливаем уксус, добавляем соль и сахар. Маринуем лук 15 минут.

Нарезаем очищенную свеклу и картофель мелкими кубиками. Смешиваем в салатнике свеклу, картошку и лук, избавленный от маринада.

Нарезаем мелким кубиком очищенную морковь, выкладываем в салат. Мелко режем маринованные огурцы и грибы, добавляем вместе с фасолью в салат.

Шинкуем зеленый лук и укроп, высыпаем в салат. Благодаря маринованным грибам, фасоли и луку салат приобретает новые вкусовые оттенки.