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3 новых ингредиента сделают винегрет намного вкуснее.
Запеченная свекла — 400 г;
Отварной картофель — 300 г;
Отварная морковь — 200 г;
Маринованные грибы — 200 г;
Маринованные огурцы — 200 г;
Фасоль — 350 г;
Лук красный — 2 шт.;
Лук зеленый — пучок;
Укроп — пучок;
Соль — ½ ч.л.;
Сахар — щепотка;
Растительное масло — 4 ст.л.;
Уксус — 2 ст.л.
Приготовление винегрета:
Нарезаем маленькими кубиками репчатый лук, заливаем его кипятком, вливаем уксус, добавляем соль и сахар. Маринуем лук 15 минут.
Нарезаем очищенную свеклу и картофель мелкими кубиками. Смешиваем в салатнике свеклу, картошку и лук, избавленный от маринада.
Нарезаем мелким кубиком очищенную морковь, выкладываем в салат. Мелко режем маринованные огурцы и грибы, добавляем вместе с фасолью в салат.
Шинкуем зеленый лук и укроп, высыпаем в салат. Благодаря маринованным грибам, фасоли и луку салат приобретает новые вкусовые оттенки.
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