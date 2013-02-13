Записи Друзья Комментарии
Радуга Подруга
Аватар Радуга_Подруга

 -Рубрики

 -Цитатник

Капустная солянка с сосисками - (0)

Капустная солянка с сосисками В принципе, ее можно приготовить и в чисто овощном варианте (напр...

Мясной салат с грибами «Русская красавица» - (0)

Мясной салат с грибами «Русская красавица» Для него подойдут любые мясные ингредиенты — вареные...

Картофель с сыром, беконом и сметаной (в микроволновке) - (0)

Картофель с сыром, беконом и сметаной (в микроволновке) Ароматную картошечку с сыром, беконом и...

Салат с крабовыми палочками и кальмаром «Коломбина» - (0)

Салат с крабовыми палочками и кальмаром «Коломбина» Нежный, легкий морской салат. Ингредиенты...

Обида - мой тормоз земной - (0)

Обида - мой тормоз земной ...

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Радуга_Подруга

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 13.02.2013
Записей: 10647
Комментариев: 3094
Написано: 17481


Мясо по-албански

Среда, 03 Января 2024 г. 08:21 + в цитатник



500 гр. мяса индейки ( без кости)
2 яйца
2 ст.л муки
2 ст.л крахмала кукурузного
соль , перец ( специи по вкусу)
2 зубчика чеснока ( не обязательно)
Зелень ( не обязательно)

масло для жарки
1/3 стакана воды 

Рубрики:  кулинария/вторые блюда
Метки:  

Процитировано 5 раз
Понравилось: 3 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте