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Мясо по-албански
500 гр. мяса индейки ( без кости)
2 яйца
2 ст.л муки
2 ст.л крахмала кукурузного
соль , перец ( специи по вкусу)
2 зубчика чеснока ( не обязательно)
Зелень ( не обязательно)
масло для жарки
1/3 стакана воды
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