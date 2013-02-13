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Салат с мясом и ананасами «Варшавский» Сытный салат для поклонников сложных пикантных вкусов. ...
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Шикарный салат из доступных ингредиентов с богатым вкусом!
Рецепт на одну тарелку 25см.
4 средние картошки
2 средних моркови
1 крупная куриная грудка
3 средние свёклы
~10 штук цукат из черносливы
1 гранат
1 стакан грецких орехов ~ 200 г.
3 зубчика чеснока
400 г. майонеза
чёрный молотый перец, соль по вкусу
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