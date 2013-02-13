Падающие снежинки, как человеческие жизни, мелькают на фоне вечности... история песни "А снег идет" ...

С нежностью... А вы знаете, как просыпается нежность, Как внутри н...

Только командой «нельзя!» собаку не надрессируешь ...

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Салат с мясом и ананасами «Варшавский» Сытный салат для поклонников сложных пикантных вкусов. ...