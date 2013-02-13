Ингредиенты для салата “Озорная цыпа”:

апельсин — 1 шт.;

сыр — 100 г;

морковь по-корейски — 200 г;

куриная грудка — 200 г;

яйца — 4 шт.;

майонез.

Приготовление салата “Озорная цыпа”:

Отвариваем куриную грудку в соленой воде с лавровым листом и перцем горошком 20 минут после закипания. Оставляем остывать грудку в этой воде.

Отвариваем вкрутую яйца, очищаем и отделяем желток от белка. Натираем на дно салатника белки на мелкой терке, смазываем сеточкой из майонеза.

На слой белка кладем ½ часть моркови по-корейски равномерно. Смазываем слой сеточкой из майонеза. Делим куриное мясо на волокна, кладем следующим слоем, также оставляем майонезную сеточку.

На куриный слой выкладываем остатки моркови по-корейски, обрабатываем майонезом. Натираем на данный слой на мелкой терке сыр, равномерно распределяем по поверхности.

На сыре делаем сеточку из майонеза. Делим апельсин на дольки, разрезаем дольки на небольшие кубики, кладем на сырный слой.

Натираем на слой из апельсиновых долек яичные желтки.

Обрабатываем поверхность желтков тонкой сеточкой из майонеза.