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Праздничный салат ЛАКОМКА
Вареное куриное филе - 150 гр (в рецепте грудка)
Морковь по-корейски - 100 гр
Болгарский перец - 150 гр
Твердый сыр - 100 гр
Чернослив - 50 гр
Грецкие орехи - 30 гр
Чеснок - 1-2 зубчика
Майонез - по вкусу
Соль, перец - по вкусу
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