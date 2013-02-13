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Салат из куриной печени со стручковой фасолью «Колпинский» Пикантный, не отяжеляющий салат. И...

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Праздничный салат ЛАКОМКА

Вторник, 12 Декабря 2023 г. 06:56 + в цитатник



Вареное куриное филе - 150 гр (в рецепте грудка)
Морковь по-корейски - 100 гр
Болгарский перец - 150 гр
Твердый сыр - 100 гр
Чернослив - 50 гр
Грецкие орехи - 30 гр
Чеснок - 1-2 зубчика
Майонез - по вкусу
Соль, перец - по вкусу

Рубрики:  кулинария/салаты
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Процитировано 9 раз
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