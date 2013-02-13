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Потрясающий салат за 15 минут.

Пятница, 01 Декабря 2023 г. 11:43 + в цитатник



Куриная грудка вареная - 1 шт
Помидоры - 1 шт
Сыр плавленный - 1 шт
Яйца - 3 шт
Фасоль консервированная - 200 г
Чеснок - 1 зубчик
Укроп
Майонез - 3 ст.л.
Черный перец.

Рубрики:  кулинария/салаты
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Процитировано 15 раз
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