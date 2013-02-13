Салат со стручковой фасолью и яйцами «Нагатинский» Этот повседневный салатик особенно хорош с м...Салат из куриной печени со стручковой фасолью «Колпинский» - (0)
Салат из куриной печени со стручковой фасолью «Колпинский» Пикантный, не отяжеляющий салат. И...Женщина в желтом. Французская художница Мари-Лаура Сок / Marie-Laure Souq - (0)
Женщина в желтом. Французская художница Мари-Лаура Сок / Marie-Laure Souq И каждый день р...Картошка по-деревенски с крылышками и шампиньонами - (0)
Картошка по-деревенски с крылышками и шампиньонами Как просто и сытно накормить большую компани...Когда она - любовь! - (0)
Когда она - любовь! ...
|
Потрясающий салат за 15 минут.
Куриная грудка вареная - 1 шт
Помидоры - 1 шт
Сыр плавленный - 1 шт
Яйца - 3 шт
Фасоль консервированная - 200 г
Чеснок - 1 зубчик
Укроп
Майонез - 3 ст.л.
Черный перец.
|Рубрики:
|кулинария/салаты
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]