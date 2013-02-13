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Праздничный МЯСНОЙ Салат "Довольный Мужчина" с секретным ингредиентом
куриное филе 1 шт.
яйца 4 шт.
сырки плавленые 2 шт.
огурцы маринованные или соленые 3-4 шт.
салями 80-100 г
зелёный лук
лук 2 шт.
растительное масло для обжаривания
паприка 1 ч.л.
соль по вкусу
майонез
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