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Создан: 13.02.2013
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Фантастически Вкусный Салат из ФАСОЛИ!

Суббота, 25 Ноября 2023 г. 10:34 + в цитатник



фасоль 1 банка
грибы 250гр
лук 1 шт
морковь 1 шт
укроп
соль и перец по вкусу
майонез 2 ст.л

Рубрики:  кулинария/салаты
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Процитировано 9 раз
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