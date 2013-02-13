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Фантастически Вкусный Салат из ФАСОЛИ!
фасоль 1 банка
грибы 250гр
лук 1 шт
морковь 1 шт
укроп
соль и перец по вкусу
майонез 2 ст.л
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|кулинария/салаты
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