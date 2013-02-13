В душе покой и легкость белой сказки... ...В душе покой и легкость белой сказки От волшебств...

Предзимье ...

Сфумато… Она жила одна: дружить не умела, а сердечные отношения как-то не складывались. Не то ...

Кому светить? Вагон наполнен уставшими после рабочего дня людьми. Пахнет металлом, ...

Тишина – украшенье души... Мир вокруг тарахтит и грохочет, Заглушая по...