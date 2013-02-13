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Салат "ГРИБЫ ПОД СНЕГОМ"
300 г шампиньонов
1 средняя луковица
2 картофелины среднего размера
150 г ветчины или любой колбасы
1 консервированный огурец среднего размера
2 моркови среднего размера
100 г копченого сыра гауда или любого другого
6 яиц
200 мл майонеза
соль, черный перец по вкусу
зелень укропа и зерна граната для украшения
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|кулинария/салаты
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