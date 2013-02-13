





300 г шампиньонов

1 средняя луковица

2 картофелины среднего размера

150 г ветчины или любой колбасы

1 консервированный огурец среднего размера

2 моркови среднего размера

100 г копченого сыра гауда или любого другого

6 яиц

200 мл майонеза

соль, черный перец по вкусу

зелень укропа и зерна граната для украшения