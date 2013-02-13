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Два варианта салата "Самоцветы".

Среда, 08 Ноября 2023 г. 06:14 + в цитатник



Ингредиенты:
- 200 г. ветчины;
- 2 шт. отварного картофеля;
- 1 отварная морковь;
- 3 шт. маринованных огурцов;
- 3 шт. яиц вареных вкрутую;
- зеленый лук;
- соль по вкусу;
- майонез.
Для украшения:
- 2 киви;
- зерна граната.

 



Ингредиенты:
200 гр. соленой красной рыбы,
200 гр. крабовых палочек,
3 вареные картофелины,
3 вареных яйца,
150-200 гр. сыра не очень твердых сортов,
150-200 гр. майонеза,
соль

 

Рубрики:  кулинария/салаты
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