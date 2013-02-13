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Два рецепта : Салат "СКУМБРИЯ под шубой" и "Оригинальный САЛАТ со скумбрией и зеленым яблоком"
Продукты:
"Шуба" --
скумбрия 1 шт.с/с (1 небольшая)
картофель 2 шт.( варёный)
морковь 1 шт.( вареная)
свекла 1-2 шт.( вареная или запечёная)
сыр копчёный 100 г
лук фиолетовый 0,5 шт.
майонез
соль и перец по вкусу
Салат Оригинальный со скумбрией -
скумбрия 1 шт.(маленькая)
кукуруза 200 г
оливки 80 г
яйца вареные 3 шт.
яблоко зелёное 1 шт.
лук фиолетовый 0,5 шт.
майонез
черный молотый перец по вкусу
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