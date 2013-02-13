





Продукты:

"Шуба" --

скумбрия 1 шт.с/с (1 небольшая)

картофель 2 шт.( варёный)

морковь 1 шт.( вареная)

свекла 1-2 шт.( вареная или запечёная)

сыр копчёный 100 г

лук фиолетовый 0,5 шт.

майонез

соль и перец по вкусу

Салат Оригинальный со скумбрией -

скумбрия 1 шт.(маленькая)

кукуруза 200 г

оливки 80 г

яйца вареные 3 шт.

яблоко зелёное 1 шт.

лук фиолетовый 0,5 шт.

майонез

черный молотый перец по вкусу