Записи Друзья Комментарии
Радуга Подруга
Аватар Радуга_Подруга

 -Рубрики

 -Цитатник

Не теряйте надежды на лучшее... Светлана Чеколаева. - (0)

Не теряйте надежды на лучшее... Светлана Чеколаева. Не теряйте надежды на лучшее, Всё устрои...

Сердце одно на двоих бьется искусством...История любви Федерика Шопена и Жорж Санд - (0)

Сердце одно на двоих бьется искусством...История любви Федерика Шопена и Жорж Санд Тонкие паль...

Из светлого будущего в радостное настоящее - (0)

Из светлого будущего в радостное настоящее   ...

Геннадий Трофимов “Гори, гори, моя звезда“, парафраз (1996) - (0)

Геннадий Трофимов “Гори, гори, моя звезда“, парафраз (1996) ...

Имя твоё, повторенное сотни раз... - (0)

Имя твоё, повторенное сотни раз...   Я читал много книг, но тебя я проче...

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Радуга_Подруга

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 13.02.2013
Записей: 10224
Комментариев: 3094
Написано: 17055


САЛАТ С ГОРБУШЕЙ

Воскресенье, 22 Октября 2023 г. 05:39 + в цитатник



филе копчен.горбуши-300 гр
сыр тв.сортов 150 гр
яйца отварный 4 шт
морковь отварная 1 шт
крабовые палочки 250 гр
лук зеленый полпучка
майонез
МАЙОНЕЗ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ СМЕТАНОЙ
ИЛИ ЙОГУРТОМ

Рубрики:  кулинария/салаты
Метки:  

Процитировано 3 раз
Понравилось: 3 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте