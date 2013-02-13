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САЛАТ С ГОРБУШЕЙ
филе копчен.горбуши-300 гр
сыр тв.сортов 150 гр
яйца отварный 4 шт
морковь отварная 1 шт
крабовые палочки 250 гр
лук зеленый полпучка
майонез
МАЙОНЕЗ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ СМЕТАНОЙ
ИЛИ ЙОГУРТОМ
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|кулинария/салаты
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