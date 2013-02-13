Одно прекрасное утро Каждое утро рождает заново день.... каждое утро ласточки в небо под...

Быть человеком ‌Достаточно ли родиться, чтобы быть человеком? В речи порой звучит ср...

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РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ .3 часть. РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ . 3 часть. Женщина в на...

Изящно кружит лист последний... Уже дома пустеют до зари, листва – внизу, и ...