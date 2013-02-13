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Котлеты ШАШЛЫЧНЫЕ в Духовке без свинины. Секретики, которые многим пригодятся .
1,5 кг говядина + куриные бедра
40 г сухари + 150 мл молоко ( или 150 г белый хлеб + 100 мл молоко
1 лук репчатый 200г
1 перец болгарский
соль по вкусу 2 ч/л без верха
2-3 зубчика чеснока
1 ч/л паприка ( или копченая)
по 1/2 ч/л перец черный молтый, хмели сунели, кориандр
1/2 стакана свежая кинза и петрушка
1/4 ч/л или 1,5 г пищевая сода
1-2 ст/л растительное масло
запекать 20-25 мин 200-220С
12 котлет + ( 6 в морозилку)
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|кулинария/вторые блюда
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