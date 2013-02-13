И ничего не знать про время и года... Художник Михаил Фёдоров Хочу, как небо, не ...

Говорят, дельфины говорят - часть вторая Так сегодня устала от голосов — просто зах...

🍁🍂🍂🍁 ШВЕЙНЫЕ ХИТРОСТИ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ШИТЬ ЛЕГКО и ПРОСТО🍁&...

🍁🍂🍂🍁 А ВЫ ЗНАЕТЕ? КАК НАТОЧИТЬ НОЖИ БЛЕНДЕРА 🍁🍂...

Как часто стало не хватать минут.....Ольга Тимохина Как часто стало не хватать минут, И ред...