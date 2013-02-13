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Как часто стало не хватать минут.....Ольга Тимохина Как часто стало не хватать минут, И ред...
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Нежнейшие блинчики с куриным фаршем тают во рту!!!
Рецепт
Для фарша
1 кг. куриного мяса
2 средних лука
50 г. растительного масла
0,5 ч. л. красного молотого перца ( сладкого и острого )
0,5 ч. л. чёрного молотого перца
зира на кончике ножа
мускатный орех на кончике ножа
соль
2-3 половника куриного бульона
Для блинного теста
4 яйца
0,5 ч. л. соли
1 ст. л. сахара
сода на кончике ножа
1 литр молока
~ 300 г. муки
4-5 ст. л. растительного масла
Примерное количество 30 штук
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|кулинария/вторые блюда
кулинария/выпечка несладкая
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