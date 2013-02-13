Записи Друзья Комментарии
Радуга Подруга
Аватар Радуга_Подруга

 -Рубрики

 -Цитатник

Не откладывайте чувства на потом - (0)

Не откладывайте чувства на потом   Каждое мгновение – повод прочувствовать...

Чем больше вы смотрите, тем больше вы видите...Mary Anne Aytoun Ellis - (0)

Чем больше вы смотрите, тем больше вы видите...Mary Anne Aytoun Ellis ...Мне кажется, что исти...

Ты – мой приют для сердца и души,....Фотограф Анастасия Паршикова. - (0)

Ты – мой приют для сердца и души,....Фотограф Анастасия Паршикова. Фотограф Анастасия Паршикова ...

Тайны бытия - (0)

Тайны бытия ...

Еще холстов, холстов и красок - (0)

Еще холстов, холстов и красок ...Ах, осень, мое упоенье, моя золотая печаль!.. Владимир На...

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Радуга_Подруга

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 13.02.2013
Записей: 10027
Комментариев: 3094
Написано: 16858


Салат "Мясо по-французски"

Воскресенье, 17 Сентября 2023 г. 04:59 + в цитатник



-мясо отварное-250гр
-лук-1шт
-шампиньоны-200гр
-помидоры-2шт
-сыр-50-70гр
-чеснок-2-3зубчика
-соль,перец-по вкусу
-соевый соус-1ст.л.
-помидоры черри-2-3шт для украшения+зелень (по желанию)

Рубрики:  кулинария/салаты
Метки:  

Процитировано 5 раз
Понравилось: 4 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте