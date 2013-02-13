Не откладывайте чувства на потом Каждое мгновение – повод прочувствовать...

Чем больше вы смотрите, тем больше вы видите...Mary Anne Aytoun Ellis ...Мне кажется, что исти...

Ты – мой приют для сердца и души,....Фотограф Анастасия Паршикова. Фотограф Анастасия Паршикова ...

Тайны бытия ...

Еще холстов, холстов и красок ...Ах, осень, мое упоенье, моя золотая печаль!.. Владимир На...