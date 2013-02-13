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Салат "Мясо по-французски"
-мясо отварное-250гр
-лук-1шт
-шампиньоны-200гр
-помидоры-2шт
-сыр-50-70гр
-чеснок-2-3зубчика
-соль,перец-по вкусу
-соевый соус-1ст.л.
-помидоры черри-2-3шт для украшения+зелень (по желанию)
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|кулинария/салаты
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