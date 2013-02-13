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Радуга Подруга
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САЛАТ "Облако"

Воскресенье, 27 Августа 2023 г. 04:44 + в цитатник



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ПРОДУКТЫ:
-копченая курица (филе)-300гр
-яйца-4шт
-картофель-2шт
-плавленный сырок (типа Дружба)-2шт
-зеленый лук-пучок
-соль,перец-по вкусу
-майонез

Рубрики:  кулинария/салаты
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Процитировано 4 раз
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