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САЛАТ "Облако"
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ПРОДУКТЫ:
-копченая курица (филе)-300гр
-яйца-4шт
-картофель-2шт
-плавленный сырок (типа Дружба)-2шт
-зеленый лук-пучок
-соль,перец-по вкусу
-майонез
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|кулинария/салаты
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