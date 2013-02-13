Праздничные салаты в тарталетках не только красивы и удобны, но и экономичны – расход продуктов небольшой, но стол выглядит богатым и изобильным.

Из красной рыбы.

Нарежьте длинными ломтиками 200 г красной малосольной рыбы, измельчите четыре вареных яйца с яркими желтками и 100 г консервированных ананасов. Смешайте с качественным майонезом, добавьте 30 г красной икры и еще раз аккуратно размешайте. Разложите по порционным корзинкам. Посыпьте хорошим тертым сыром и украсьте красной икрой. Можно использовать оливки и маслины для разнообразия.

Из говядины.

Отварите мясо, желательно говядину, разделите его на волокна. Обжарьте грецкие орехи и измельчите их. Раздавите зубчик чеснока. Заправьте хорошим майонезом.

Мясное ассорти.

Отварите небольшой говяжий или телячий язык (нужно 300 г), 300 г мякоти говядины, 250 г куриного филе. Все остудите и красиво нарежьте соломкой. Также порежьте 200 г тамбовского окорока, по одному маринованному и свежему огурцу, две твердых груши среднего размера. Выжмите сок половинки лимона и смешайте его с мелко натертой цедрой и измельченными листиками пучка свежего тархуна. Добавьте майонез, чтобы получить вкусный соус. Заправьте мясную нарезку, оставьте на два часа и подавайте в порционных тарталетках.

Курица с языком.

Сварите 500 г куриного филе и говяжий язык, мелко измельчите. Натрите 150 г хорошего сыра, все смешайте, заправьте майонезом. Украсьте маслинами и виноградом.

Креветочный с сыром.

Отварите креветки и очистите их. Половину креветок измельчите в блендере вместе с кусочками сыра (продукты взять в равных пропорциях) и чесноком по вкусу, разведите майонезом. Выложите начинку в тарталетки, украсьте целой креветкой и зеленью.

Креветки с Дор Блю.

Растопите на сковороде 250 г кусочков сыра с плесенью, постоянно перемешивая, чтобы не подгорел. Добавьте 20 мл сока лимона, измельченный зубок чеснока и 500 г очищенных вареных креветок. Потушите и влейте немного сухого белого вина. Прогрейте, дайте остыть и наполните закусочные корзиночки.

Бюджетные салаты для фуршетных корзиночек

Не всегда есть средства для деликатесов, но каждой хозяйке хочется накрыть праздничный стол эффектно и нарядно. Используете доступные начинки для тарталеток из недорогих продуктов – на выходе в любом случае получится изящная закуска.

- Возьмите по 100 г зеленого горошка, помидоров и консервированных сардин (в масле или в натуральной заливке), одно яйцо, 80 г майонеза и 20 г горчицы. Рыбу смешайте с рубленым яйцом, горошком, добавьте майонез, горчицу и специи. Украсьте ломтиками помидоров или чем-то другим, если свежих овощей нет.

Измельчите в блендере или ножом зелень укропа, добавьте ее к мягкому творожному сыру или творогу, разотрите, посолите, используйте любимые специи и парику для цвета. Эта начинка подходит для маленьких икорных тарталеток, в том числе для слоеных. Ее можно выдавить через крупную насадку кондитерского шприца.



- Разомните баночку печени трески (масло заранее слейте), натрите на терке два крутых яйца и мелко порежьте два небольших маринованных огурчика. Все соедините, добавьте зеленый или репчатый лук, предварительно замаринованный в уксусе, разбавленном в равных пропорциях с водой. Все смешайте и заправьте майонезом.

- Натрите 100 г твердого сыра (подойдет даже недорогой плавленый, но не мягкий), два вареных яйца, небольшую сырую морковь. Смешайте все в единую массу с майонезом и добавьте пару зубчиков давленного чеснока. Украсьте тертым желтком.



- Разделите на волокна или измельчите кубиками горбушу или скумбрию холодного копчения, мелко нарежьте свежий огурец. Приготовьте соус из сметаны и майонеза (по столовой ложке) и чайной ложки горчицы. Заправьте массу и разложите начинку по тарталеткам.

- Отварите 300 г куриной печени, остудите и натрите на крупной терке. Обжарьте 300 г шампиньонов, 150 г лука и 150 г тертой моркови. Из остывших продуктов приготовьте сытную начинку для тарталеток с печенью, добавив майонез и молотый перец. Украсьте корзиночки зеленью и зеленым горошком. Можно посыпать тертым сыром или желтком.

Холодные закуски в корзинках как альтернатива бутербродам

Простые и вкусные начинки для тарталеток можно черпать в рецептах праздничных бутербродов. Такой вариант удивит гостей и украсит даже стол с минимальным ассортиментом блюд.

- На дно небольшой тарталетки положите кусочек сливочного масла, сверху – красиво завернутую нарезку лосося, украсьте место соединения мягким сыром, выдавленным из шприца, и зеленью.

- Наполните корзинку мягким сыром маскарпоне и сделайте шапочку из красной икры, украсьте веточной кучерявой петрушки. Если нет маскопоне, натрите твердый сыр и смешайте со сметаной (на 100 г сыра две ложки густой жирной сметаны).

- Натрите на терке вареную свеклу, добавьте чеснок и немного майонеза. Заполните яркой массой 2/3 корзинки, сверху положите рулетики из тонкой полоски малосольной селедки, украсьте оливкой и зеленью.

- Натрите плавленый сыр, смешайте его с тертым чесноком и майонезом. Наполните массой половину тарталетки, далее – тертое яйцо с майонезом, а сверху – красивую шпротину. Украсьте зеленью.



Паштеты и пасты в оригинальной подаче

Паштеты – идеальная и простая начинка для тарталеток, рецепты можно брать практически любые – подойдут паштетные массы из печени, рыбы, мяса, курицы, овощей.

Из куриной печени.

Обжарьте (или отварите, если не едите жареного) 500 г куриной печени, две луковицы и две тертой моркови. Измельчите все на мясорубке или в блендере. Добавьте в массу 50 г размягченного сливочного масла, а если отваривали печень – 100 г масла. Хорошо размешайте паштет, добавьте базилик, черный и красный перец. Разложите по порциям.

Мясной с печенью.

Отварите по 300 г мякоти свинины и 300 г свиной печени. Сварите в подсоленной воде 100 г риса. Обжарьте лук на сливочном масле с добавлением растительного. Измельчите в блендере мясо с овощами и рисом. Добавьте специи, используйте в качестве наполнителя для закусочных тарталеток.

Куриный с грибами.

Сварите куриную грудку, обжарьте 200 г шампиньонов с луком, натрите 100 г твердого сыра. Курицу и грибы измельчите в блендере, добавьте майонез и тертый сыр. Разложите сытную начинку по тарталеткам, посыпьте верхушку измельченными, предварительно обжаренными грецкими орехами. Сверху выложите по четвертинке ореха.

Порционные горячие закуски в тарталетках

Самая популярная горячая начинка для готовых тарталеток – жюльен. Он может быть чисто грибным, с добавлением курицы, мяса, рыбы или мидий. О том, как приготовить жюльен, мы уже рассказывали, можете взять за основу любой из тех рецептов.

Жюльен.

Одну куриную грудку нарежьте соломкой и обжарьте, добавьте две измельченных луковицы и 500 г шампиньонов – все хорошо обжарьте, чтобы вода испарилась. Влейте 200 г сметаны и протушите массу минут 10 на тихом огне. Дайте начинке остыть. Перед подачей на стол разогрейте духовку, разложите по тарталеткам (на эту порцию нужно 12 штук), посыпьте сыром и запеките до золотистого цвета корочки. Подавайте сразу, украсив зеленью.

Горячая начинка из картофеля и бекона – сытная и оригинальная.

Обжарьте тонкие ломтики трех картофелин и одну луковицу. 200 г бекона нарежьте полосками и разложите их крестообразно в каждую корзиночку. Выложите начинку из картофеля и лука, добавьте специи, сверху накройте кружком лука и кусочком сыра и закройте полосками бекона, снова завернув его крест-накрест. Поставьте в разогретую духовку минут на 10.

Омлетная горячая начинка для тарталеток – идея простого завтрака с романтическим уклоном.

Натрите сыр и наполните им треть корзиночки. Взбейте яйцо с молоком (на одно яйцо – 25 мл молока), как для омлета, добавьте измельченный (подойдет сушеный) зеленый лук, молотый перец, можно другие специи или грибной бульон. Аккуратно влейте в формочки из теста и поставьте в горячую духовку. Запекайте до зарумянивания.

Очень оригинально смотрятся миниатюрные пиццы – на дно корзиночки уложите слоями не менее трех видов колбасных или мясных ломтиков, накройте кружочком маленького помидора, сверху засыпьте тертым сыром и отправьте для запекания в духовку. При подаче украсьте маслиной.

Помидорная.

Выложите в корзиночку кусочки плотного помидора и листики базилика, поперчите и обильно засыпьте тертым плавленым сыром. Запеките для румяной корочки перед подачей.