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САЛАТ БОЯРИН
- 650 г. куриной печени;
- 1 головка репчатого лука;
- 3 кисло-сладких яблока (400 г.);
- 1 вареная морковь;
- 3 шт. соленых огурцов;
- 4 шт. яиц вареных вкрутую;
- растительное масло;
- соль, перец черный молотый по вкусу;
- майонез;
- свежая петрушка для украшения.
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