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Радуга Подруга
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Салат из баклажан.

Четверг, 03 Августа 2023 г. 05:20 + в цитатник



ДЛЯ СОУСА
1. КРАСНЫЙ СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ - 2 ШТ
2. ЗЕЛЕНЫЙ СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ - 1 ШТ
3. ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК
4. УКРОП , КИНЗА
5. СТРУЧ.ПЕРЕЦ - 0.5 ШТ
6. ЧЕСНОК - 2 ШТ
7. СОЕВЫЙ СОУС - 2 Ч.ЛОЖКИ
8. САХАР - 1 Ч.ЛОЖКА
9. КОРЕЙСКАЯ ПРИПРАВА- 1Ч.Л
10. СОК ЛИМОНА
11. СОЛЬ(ПО ВКУСУ)

1.БАКЛАЖАН - 4 ШТ (БОЛЬШИЕ)
2. КАРТ.КРАХМАЛ - 2 СТ.ЛОЖКИ
(ЖАРИМ НА РАСТ.МАЛЕ ДО ЗОЛОТИСТОГО  ЦВЕТА)

ПОДАЕМ С КУНЖУТОМ И УКРОПОМ

Рубрики:  кулинария/салаты
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Процитировано 7 раз
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