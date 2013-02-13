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Салат из баклажан.
ДЛЯ СОУСА
1. КРАСНЫЙ СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ - 2 ШТ
2. ЗЕЛЕНЫЙ СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ - 1 ШТ
3. ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК
4. УКРОП , КИНЗА
5. СТРУЧ.ПЕРЕЦ - 0.5 ШТ
6. ЧЕСНОК - 2 ШТ
7. СОЕВЫЙ СОУС - 2 Ч.ЛОЖКИ
8. САХАР - 1 Ч.ЛОЖКА
9. КОРЕЙСКАЯ ПРИПРАВА- 1Ч.Л
10. СОК ЛИМОНА
11. СОЛЬ(ПО ВКУСУ)
1.БАКЛАЖАН - 4 ШТ (БОЛЬШИЕ)
2. КАРТ.КРАХМАЛ - 2 СТ.ЛОЖКИ
(ЖАРИМ НА РАСТ.МАЛЕ ДО ЗОЛОТИСТОГО ЦВЕТА)
ПОДАЕМ С КУНЖУТОМ И УКРОПОМ
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