Вкусный слоеный салат с болгарским перцем получается настолько красивым, что способен украсить любой праздничный стол.А если еще для заправки вместо покупного майонеза использовать домашний (или универсальный соус), то пользы только прибавится. Салат из овощей и красного болгарского перца очень нежный, ароматный, сочный – и очень сытный. Такое блюдо и с мясом отлично сочетается, и в качестве самостоятельной закуски его подать можно

Состав продуктов

две свеклы среднего размера;

две средние моркови;

150 грамм твердого сыра;

один крупный сладкий болгарский перец красного цвета;

5 стеблей зеленого лука;

100-120 грамм майонеза;

три столовых ложки сметаны;

соль – по вкусу.

Для украшения

пучок зеленого укропа;

соломка болгарского перца.

Красивый слоеный салат с болгарским перцем: пошаговый процесс приготовления

Свеклу и морковь промываем, обрезаем хвостики и отвариваем до готовности в подсоленной воде.

Овощи остужаем, очищаем от кожуры и натираем свеклу на крупной терке: по отдельности.

Стебли зеленого лука промываем, обсушиваем и измельчаем ножом.

Морковь разрезаем вдоль пополам, потом каждую часть еще разрезаем (делаем тонкие пластинки), а затем нарезаем (поперек) некрупной соломкой.

Крупный сладкий болгарский перец красного цвета очищаем от семян, разрезаем на четыре части, нарезаем соломкой (поперек). Несколько кусочков перца оставьте для украшения.

Твёрдый сыр натираем на крупной терке.

Салат можно собирать в одном большом салатнике, а можно сделать так, как на фото: воспользоваться порционными прозрачными салатниками.

На дно выкладываем морковь, солим немного и смазываем сметаной.

Вторым слоем выкладываем свеклу, распределяем ее и смазываем майонезом.

Далее идет слой зеленого лука, а на него выкладываем красный болгарский перец.

Посыпаем все тертым сыром, который тоже надо смазать майонезом.

Украсить салат можно рубленым укропом и сделать из кусочков болгарского перца цветочки.

Подавайте такой салат и как самостоятельное блюдо, и с любым мясом: все будет очень вкусно.

Приятного аппетита!