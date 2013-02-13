Обязательно попробуйте, это блюдо обещает стать главным сюрпризом застолья, сметают на ура

Готовится и с красной икрой и по бюджетному варианту, сохраняя потрясающий вкус, подходит всем

Ингредиенты:

Яйцо — 5шт

Красная рыба (слабосолёная) – 300 гр. (или заменить скумбрией, селедкой)

Спелый апельсин – 2 шт.(иногда заменяют консервированным ананасом)

Маслин – 1 баночка

Маринованные огурцы – 2 шт.

Красная икра – 1 баночка (или заменить крабовыми палочками)

Майонез – 150 гр.

По вкусу соль, перец.

Не смотря на то, что заменяемые продукты кажутся по вкусу не совсем аналогами, потрясающий вкус остается, нам одинаково нравятся все варианты этого салата, надеемся, Вы разделите наш восторг! )

Как приготовить:

√ Сваренные яйца делим на белки и желтки и трём на тёрке в разные ёмкости.

√ Рыбу режем средней соломкой, а маслины и огурцы крошим поперечными кружками.

√ Апельсины без кожуры измельчаем маленькими брусочками.

√ Далее достаём разъёмную форму и начинаем выкладывать измельчённые продукты слоями.

√ Каждый слой промазываем майонезом, добавив соли и перца.

Последовательность слоёв:

Белок

Желтки

Рыба

Апельсин

Тёртый сыр (1/3)

Огурцы

Маслины

Сырная стружка

√ Салат должен постоять, чтобы слои пропитались.

Затем украшаем сверху икрой или мелконарезанными крабовыми палочками и убираем кольцо.

Всё готово!

Приятного всем аппетита