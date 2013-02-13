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Шницель по-ВЕНСКИ
Для приготовления нам понадобится:
свинина - 600 гр;
яйца - 2 шт;
панировачные сухари - 100 гр;
мука - 3 ст. ложки;
соль, перец по вкусу;
ростительное и сливочное масло для жарки.
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|кулинария/вторые блюда
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