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Шницель по-ВЕНСКИ

Четверг, 11 Мая 2023 г. 05:02 + в цитатник



Для приготовления нам понадобится:
свинина - 600 гр;
яйца - 2 шт;
панировачные сухари - 100 гр;
мука - 3 ст. ложки;
соль, перец по вкусу;
ростительное и сливочное масло для жарки.

Рубрики:  кулинария/вторые блюда
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