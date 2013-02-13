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СУПЕР ХРУСТЯЩАЯ САМСА 🔥 на СКОВОРОДЕ!
Очень вкусная индийская самоса, попробуйте приготовить😉👌
Тесто:
Мука - 450гр
Вода - 200мл
Соль - 1ч.л
Сливочное масло- 50гр
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Начинка:
подсолнечное масло - 100мл
лук - 2шт
фарш - 100гр
картошка варёная - 4шт
соль и специи по вкусу
|Рубрики:
|кулинария/выпечка несладкая
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