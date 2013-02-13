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Радуга Подруга
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Схема "Весеннее цветение (бордюрная)" + Эпиграф весенний - (0)

Схема "Весеннее цветение (бордюрная)" + Эпиграф весенний ► КоД эпиграфа φ...

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БЫСТРО ЗАМАРИНОВАТЬ ОГУРЦЫ С ПОМОЩЬЮ МИКРОВОЛНОВКИ - (0)

БЫСТРО ЗАМАРИНОВАТЬ ОГУРЦЫ С ПОМОЩЬЮ МИКРОВОЛНОВКИ Если вдруг вам захотелось соленых огурчиков ...

Схемы от Schamada/Бесшовная "Яблоня в цвету" - (0)

Схемы от Schamada/Бесшовная "Яблоня в цвету"

Миленькие подарочки к 8 Марта)))) - (0)

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СУПЕР ХРУСТЯЩАЯ САМСА 🔥 на СКОВОРОДЕ!

Воскресенье, 23 Апреля 2023 г. 04:39 + в цитатник



Очень вкусная индийская самоса, попробуйте приготовить😉👌
Тесто:
Мука - 450гр
Вода - 200мл
Соль - 1ч.л
Сливочное масло- 50гр
.
Начинка:
подсолнечное масло - 100мл
лук - 2шт
фарш - 100гр
картошка варёная - 4шт
соль и специи по вкусу 

Рубрики:  кулинария/выпечка несладкая
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Процитировано 4 раз
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