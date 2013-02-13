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Салат с капустой и помидорами.
Рецепт:
Капуста -300г
Ветчина -200г
Яйца -2 шт
Майонез -3ст.л.
Чеснок -2зуб
Соль -1/3ч.л.
Помидоры -3шт
Укроп – по вкусу
Сухарики – по вкусу
Для сухариков:
Батон -300г
Хрен со сливками «Haas» – 2ст.л.
Растительное масло -2ст.л.
Чеснок -1зу
Соль -1/3ч.л.
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|кулинария/салаты
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