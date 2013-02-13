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ТАК ПЕКЛИ НАШИ БАБУШКИ! СДОБНЫЕ СЛАДКИЕ ВОЛОКНИСТЫЕ КУЛИЧИ.
Ингредиенты на 2 шт: 22 см и 11 см
200 мл=г молока
250 г сахара
30 г свежих дрожжей (10 г сухих)
Ваниль, цедра, 0,5 ч.л. соли
3 средних яйца
1 ст.л. мёда или крепкого алкоголя
100 г сливочного масла + 30 г растительного
+/- 650 г муки
По желанию 2 ст.л. сока
150-200 г сухофрукты
1,4 кг теста, 400 г кулич, 1 кг пирог
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|кулинария/выпечка
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