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ТАК ПЕКЛИ НАШИ БАБУШКИ! СДОБНЫЕ СЛАДКИЕ ВОЛОКНИСТЫЕ КУЛИЧИ.

Пятница, 17 Марта 2023 г. 04:46 + в цитатник



Ингредиенты на 2 шт: 22 см и 11 см

200 мл=г молока
250 г сахара
30 г свежих дрожжей (10 г сухих)
Ваниль, цедра, 0,5 ч.л. соли
3 средних яйца
1 ст.л. мёда или крепкого алкоголя
100 г сливочного масла + 30 г растительного
+/- 650 г муки
По желанию 2 ст.л. сока

150-200 г сухофрукты

1,4 кг теста, 400 г кулич, 1 кг пирог 

Рубрики:  кулинария/выпечка
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