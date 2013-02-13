





Ингредиенты на 2 шт: 22 см и 11 см

200 мл=г молока

250 г сахара

30 г свежих дрожжей (10 г сухих)

Ваниль, цедра, 0,5 ч.л. соли

3 средних яйца

1 ст.л. мёда или крепкого алкоголя

100 г сливочного масла + 30 г растительного

+/- 650 г муки

По желанию 2 ст.л. сока

150-200 г сухофрукты



1,4 кг теста, 400 г кулич, 1 кг пирог