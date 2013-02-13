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Лук для быстрого устранения рубцов, морщин и пигментных пятен

Четверг, 19 Января 2023 г. 04:53 + в цитатник

Чтобы получить максимальные результаты, луковый компресс следует наносить не менее одного раза в день.

Если ваша кожа чувствительна, рекомендуется провести тест перед использованием этого средства. Просто нанесите кожу внутреннего сгиба локтя, оставьте на 20 минут и посмотрите на реакцию кожи. Если реакции нет, то вы можете использовать компрессы и маски на основе лука.

Сырой лук — источник молодости и сильнейший регенератор клеток.

Для ускорения и усиления результатов, мы рекомендуем применять различные добавки к луку.
Приготовьте 1 столовую ложку лукового пюре, добавьте 1 чайную ложку гималайской или морской соли и хорошо перемешайте, затем добавьте 1 столовую ложку измельченных овсяных хлопьев и 1 чайную ложку оливкового или кокосового или льняного масла.

Наносите эту смесь на чистую кожу на 20 минут 1 раз в день до достижения желаемых результатов, затем смойте прохладной водой.

Применяя каждый вечер, вы быстро избавитесь от морщин, пигментных пятен, шрамов и воспаления. 

Рубрики:  красота, здоровье/уход за лицом
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