Стручковая фасоль (замороженная) 400 г

Свежие шампиньоны 300 г

Лук репчатый 1 шт (средн)

Зелень свежая (укроп, петрушка) две горсти

Майонез 2 ст. л.

Соль-перец по вкусу

Растительное масло 2,5 ст. л.

Итак, нарезаем шампиньоны толстыми кружочками и отправляем на разогретую сковороду с 1 ст. ложкой масла.

Как бы ни тянуло плеснуть ещё маслица, не нужно этого делать. Сначала шампиньоны впитают в себя все масло, но как только начнут отдавать сок, вернут и масло в сковороду.

Обжариваем их на большом огне до красивой золотинки. Грибы поджарились, красиво блестят, а сковорода - сухая.

Вытряхиваем грибы в какую-нибудь миску, в которой будем размешивать салат.

Затем доливаем на сковороду ещё одну ложку масла и забрасываем фасоль. Так же, на большом огне, слегка поджариваем её. Здесь главное - не передержать. Пусть лишь слегка бока припекутся и хватит, а то фасоль утратит свою свежесть и будет просто жареная, а салат сильно проиграет во вкусе. Вот так - в самый раз:

Отправляем фасоль к грибам, доливаем в сковороду 1 чайную ложку масла и жарим нашинкованный лук. Здесь есть один момент: для лука одной чайной ложки масла - мало, но больше лучше не лить, чтоб не сделать салат жирным. Что мы делаем: как только забросили лук, плеснём в сковороду чуток водички (буквально 1 ст. ложку), и перемешаем. Вода поможет маслу равномерно распределиться по луку, а сама моментально выкипит, благодаря большому огню. В результате мы получаем золотистый лучок, а сковорода, как и в случае с грибами и фасолью - сухая.

Отправляем лук к фасоли и грибам, и даём всему этому делу остыть минут десять.

Теперь добавляем нарезанную зеленюшку, щепотку соли, свежемолотый перец и пару столовых ложек майонеза. Его не нужно больше, он нужен только для вкуса. Салат должен оставаться зелёным.

Всё! Можно есть сразу, а можно и убрать в холодильник - настояться.

Чем ещё хорош этот салат, помимо вкуса, а тем, что его можно готовить загодя. Например, если завтра гости, то сегодня вечером можно состряпать салат и убрать в холодильник. Многие считают, что настоявшийся - даже вкуснее. Не знаю... мне кажется, что он вообще не меняется. Что вчерашний, что сегодняшний - классный!

Источник: https://hlebopechka.ru/index.php?option=com_smf&topic=434407.0