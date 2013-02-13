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Рецепт салата с фасолью «Итальянская рапсодия»

Воскресенье, 01 Января 2023 г. 07:04 + в цитатник

копченая куриная грудка — 200 г;
грецкий орех — 60 г;
красная фасоль — 180 г;
сыр — 100 г;
яйца куриные — 2 шт.;
майонез — 150 г;
чеснок — 2 зубчика.


Приготовление салата

Отвариваем вкрутую яйца, охлаждаем. В это время нарезаем мелко копченую курицу, измельчаем на средних зубцах терки сыр.

Фасоль надо избавить от лишней влаги, укладываем в тару вместе с курицей и сыром. Выдавливаем в смесь пару зубчиков чеснока.

Нарезаем маленьким кубиком яйца, перемещаем в салат к остальным компонентам. Заливаем смесь майонезом и хорошо перемешиваем.

Дробим при помощи толкушки грецкие орехи. Посыпаем поверхность салата измельченными орехами и смазываем майонезом.

В качестве декора для салата можно использовать маслины и зелень.

Рубрики:  кулинария/салаты
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