копченая куриная грудка — 200 г;

грецкий орех — 60 г;

красная фасоль — 180 г;

сыр — 100 г;

яйца куриные — 2 шт.;

майонез — 150 г;

чеснок — 2 зубчика.



Приготовление салата

Отвариваем вкрутую яйца, охлаждаем. В это время нарезаем мелко копченую курицу, измельчаем на средних зубцах терки сыр.

Фасоль надо избавить от лишней влаги, укладываем в тару вместе с курицей и сыром. Выдавливаем в смесь пару зубчиков чеснока.

Нарезаем маленьким кубиком яйца, перемещаем в салат к остальным компонентам. Заливаем смесь майонезом и хорошо перемешиваем.

Дробим при помощи толкушки грецкие орехи. Посыпаем поверхность салата измельченными орехами и смазываем майонезом.

В качестве декора для салата можно использовать маслины и зелень.