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Рецепт салата с фасолью «Итальянская рапсодия»
копченая куриная грудка — 200 г;
грецкий орех — 60 г;
красная фасоль — 180 г;
сыр — 100 г;
яйца куриные — 2 шт.;
майонез — 150 г;
чеснок — 2 зубчика.
Приготовление салата
Отвариваем вкрутую яйца, охлаждаем. В это время нарезаем мелко копченую курицу, измельчаем на средних зубцах терки сыр.
Фасоль надо избавить от лишней влаги, укладываем в тару вместе с курицей и сыром. Выдавливаем в смесь пару зубчиков чеснока.
Нарезаем маленьким кубиком яйца, перемещаем в салат к остальным компонентам. Заливаем смесь майонезом и хорошо перемешиваем.
Дробим при помощи толкушки грецкие орехи. Посыпаем поверхность салата измельченными орехами и смазываем майонезом.
В качестве декора для салата можно использовать маслины и зелень.
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