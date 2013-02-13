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Письмо Деду Морозу.Стихи читает Владимир Глазунов. До слез.
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Салат с пекинской капустой, курицей и виноградом
ИНГРЕДИЕНТЫ:
пекинская капуста - 1/2 шт.
куриное филе - 300 г
виноград - 250 г
сыр - 120 г
майонез - 2-3 ст. л.
кунжутные семечки - 1 ч. л.
карри - 1 ч. л.
соль - по вкусу
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|кулинария/салаты
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