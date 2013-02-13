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Курица по-венски 🍗 Бакхендль
5-6 голеней
сок половины лимона
соль, перец
Для панировки:
150 г черствого батона
30 г сливочного масла
1 небольшое яйцо
1 ст. ложка с горкой муки
щепотка молотой куркумы (по желанию)
1 ч. ложка молока
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|кулинария/вторые блюда
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