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Куриная грудка по-новому (4 рецепта).
куриная грудка - 600 г
грибы - 300 г
лук - 100 г
соль - 7 г
черный перец - 3 г
растительное масло - 15 мл
картофель - 250 г
для яичной композиции:
сметана - 80 г
яйцо - 1 шт
укроп - 7 г
сыр чеддер - 90 г
Форма размером 25 X 35 см
В РАЗОГРЕТУЮ ДО 180 °C ДУХОВКУ/35 МИНУТ
куриная грудка - 600 г
соус бешамель - 100 мл
панировочные сухари - 150 г
мука - 150 г
для яичной композиции:
яйца - 2 шт
соль - 5 г
черный перец - 5 г
для начинки:
помидоры черри - 10 г
моцарелла - 200 г
петрушка - 20 г
оливковое масло - 50 мл
Форма размером 22 X 28 см
В РАЗОГРЕТУЮ ДО 180 °C ДУХОВКУ/25 МИНУТ
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|кулинария/вторые блюда
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