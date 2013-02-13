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Салат "Русалочка" С Форелью и Апельсинами
Рецепт:
Яйца 5—6 шт
Форель 300 гр
Апельсины 1—2 шт
Оливки или маслины 1 банка
Огурцы 2—3 шт
Сыр сметанный 200 гр
Икра красная 1 банка
Майонез
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|кулинария/салаты
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