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Салат "Русалочка" С Форелью и Апельсинами

Вторник, 18 Октября 2022 г. 04:44 + в цитатник



Рецепт:
Яйца 5—6 шт
Форель 300 гр
Апельсины 1—2 шт
Оливки или маслины 1 банка
Огурцы 2—3 шт
Сыр сметанный 200 гр
Икра красная 1 банка
Майонез 

Рубрики:  кулинария/салаты
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Процитировано 5 раз
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